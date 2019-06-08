«Кроху носить целое лето»: Невеста Тимати поделилась подробностями беременности

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла подробности своей беременности. Несколько дней назад модель официально подтвердила, что ждет ребенка от музыканта, а в субботу, 8 июня, рассказала, как чувствует себя накануне рождения первенца. Девушка впервые заговорила о сроках беременности и призналась, что малыш появится на свет только после окончания лета.

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«Но срок и живот пока еще не самые большие, резкий скачок роста начнется вот-вот. Кроху мне носить еще целое лето», — написала теледива.

Решетова поделилась подробностями своей жизни и развенчала некоторые стереотипы о беременных женщинах. Так, модель отметила, что по-прежнему следит за собой и не пренебрегает своим внешним видом, хотя многие женщины, находясь в положении, забывают о макияже и каблуках.

«Раньше думала, что в этот период придется ходить в мешковатой одежде, в обуви строго без каблука, никакого макияжа, да и в целом мне будет не до внешнего вида <…> А пока что все только наоборот — хочется быть красивой, следить за собой, питанием и даже мыслями», — призналась избранница рэпера.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Впрочем, пол будущего малыша Анастасия раскрывать не стала, чем еще больше заинтриговала подписчиков. Они продолжают мучиться в догадках, пытаясь выведать, кто родится у Тимати. Судя по комментариям, большинство поклонников предполагают, что у пары появится девочка.

Ранее возлюбленная Тимати рассказала о сложностях сокрытия своей беременности.