Видео: Киану Ривз назвал дату релиза Cyberpunk 2077

, 1:58 Видео 41

Исполнивший роль одного из героев игры Ривз назвал фанатам точную дату выхода проекта на игровом форуме.

Фото: REUTERS/ Mario Anzuoni

Киану Ривз рассекретил дату выхода игры Cyberpunk 2077. О релизе актер рассказал во время главной гейм-выставки мира — Electronic Entertainment Expo (E3) в воскресенье, 9 июня.

«Что за тюль?»: фанаты не одобрили свадебное платье Нюши

Cyberpunk 2077 — новая игра для Xbox от студии CD Projekt Red, которая ранее стала создателем культовой игры «Ведьмак» по циклу одноименных романов Анджея Сапковского. Киану Ривз в новом проекте исполнил роль одного из персонажей. Знаменитый актер презентовал собравшимся на E3 ролик с датой релиза — игра выйдет 16 апреля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Белграде впервые показали долгожданную игру Pagan Online.

Читайте также

+19° Днём +29°
Ночью +22°
65.04
-0.19 73.26
-0.01
Гороскоп на 9 июня: Рыбы, путешествуйте по свету!

Последние новости

1:58
Видео: Киану Ривз назвал дату релиза Cyberpunk 2077
1:41
«Гордая мама»: Джей Ло спела на сцене со своей дочерью
1:21
Японские инженеры научились «управлять настроением»
0:55
«Что за тюль?»: фанаты не одобрили свадебное платье Нюши
0:40
Россиян ждет короткая рабочая неделя
0:21
Глава Минстроя рассказал, почему в России продолжат отключать горячую воду летом
23:59
Константин Хабенский поддержал арестованного журналиста Meduza
23:41
«Тогда этого не делали»: подруга Зыкиной рассказала о личной драме певицы
23:23
Михаил Горбачев не согласился с сюжетом сериала «Чернобыль»
23:06
Неизвестное вещество распылили в ресторане в Москве
22:56
«Бедные мужики»: Екатерина Климова опубликовала фото из душа
22:44
Постепенный отказ от доллара и рекордное количество контрактов — Итоги ПМЭФ
22:31
Американский журнал назвал ракетный комплекс «Утес» в Крыму «убийцей кораблей»
22:15
«Мы принюхались» Кудрявцева призналась мужу в любви в честь годовщины свадьбы
21:57
«Галопом по Европам» — итоги зарубежного вояжа Зеленского
21:44
Потап рассказал, как родители Каменских повлияли на их свадьбу
21:28
В Казахстане завершились президентские выборы, общая явка составила 77,4%
21:17
«Запасной наследник»: Принц Чарльз был недоволен, когда у него родился сын Гарри
20:58
Ксения Бородина вспылила из-за своей бывшей подружки Алены Водонаевой
20:44
Тренды ПМЭФ: Что рассказал форум о глобальной политике?

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил бронзовую статуэтку в одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury»

6 июня в Москве прошла церемония награждения финалистов крупнейшего фестиваля креатива и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury».

5-tv.ru

Пресса о компании

Светская хроника: отравление Алибасова и развод Ирины Шейк

Уже в пятницу нам обещают рассказать все подробности о главных светских новостях недели.

5-tv.ru

Реклама