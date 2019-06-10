Видео: Киану Ривз назвал дату релиза Cyberpunk 2077

Киану Ривз рассекретил дату выхода игры Cyberpunk 2077. О релизе актер рассказал во время главной гейм-выставки мира — Electronic Entertainment Expo (E3) в воскресенье, 9 июня.

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Cyberpunk 2077 — новая игра для Xbox от студии CD Projekt Red, которая ранее стала создателем культовой игры «Ведьмак» по циклу одноименных романов Анджея Сапковского. Киану Ривз в новом проекте исполнил роль одного из персонажей. Знаменитый актер презентовал собравшимся на E3 ролик с датой релиза — игра выйдет 16 апреля 2020 года.

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