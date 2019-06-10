«Что за тюль?»: фанаты не одобрили свадебное платье Нюши

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Певица впервые за два года выложила на всеобщее обозрение фото со своей свадьбы.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша вышла замуж за чиновника Игоря Сивова в 2017 году. В воскресенье, 9 июня, мужчине исполнилось 39 лет — в честь этого певица впервые опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со свадебной церемонии.

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На снимке пара держится за руки. На женихе нежно-голубой костюм, а сама Нюша одета в облегающее платье. Однако, несмотря на наличие наряда, все желающие могут рассмотреть детали фигуры артистки — платье практически прозрачное. Кружевные вставки прикрывают только интимные зоны певицы. Также узор тонкими полосами добавлен на рукава и подол свадебного платья. Поклонники Нюши такого смелого наряда не одобрили.

Instagram @nyusha_nyusha

«Какое ужасное вульгарное платье, кошмар!»

«Что за тюль?»

«О божечки! Король в костюме, а королева-то почти голая!», — ужаснулись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша поделилась важным событием в жизни новорожденной дочери.

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