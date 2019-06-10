Скоро в роддом? Яна Поплавская опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Яна Поплавская опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором виден округлившийся живот звезды. На первый взгляд кажется, что артистка находится на большом сроке беременности и уже вот-вот родит.

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«Жду девочку», — подписала фото артистка.

Многие пользователи «поддались на провокацию» звезды и поверили в беременность актрисы. Кто-то стал поздравлять 51-летнюю Яну с пополнением, а кто-то оставил негативные комментарии:

«Женщине 50. Это что такой климакс или маразм… вроде двое сыновей есть— значит это диагноз…»

«Тю-тю. Уже и возрастные дамы туда же».

«Сумасшедшая», — оставили комментарии подписчики.

Однако большинство фолловеров все же догадались, что Яна Поплавская снимается в очередном фильме и отнеслись с юмором к фото.

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Актриса с 2015 года живет с радиоведущим Евгением Яковлевым. У артистки двое сыновей от режиссера Гинзбурга, старшему 34 года, а младшему — 23.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Поплавская не планирует рожать от молодого мужа.