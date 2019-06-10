Гороскоп на 10 июня: Козероги, тащите вкусняшки!

Прекратите искать одобрения других людей, Овны. Раки, пришло время перемен! Козероги, тащите сюда вкусняшки!

Овен — гороскоп на сегодня, 10 июня

Иногда вам просто нужно посмотреть в зеркало, поцеловать то отражение, которое вы видите, и повторить слова: «Я прекрасен. Я одарен. Я талантлив. Я божество, которое сошло с небес». Неплохая мантра на день, верно, Овны? Перестаньте искать подтверждение своей восхитительности. Прекратите искать одобрение других людей. И тогда вы обнаружите, что любовь к себе — ваше противоядие от чего бы то ни было. Космический совет: устройте себе день безграничной самовлюбленности. Вы это заслужили.

Телец — гороскоп на сегодня, 10 июня

Вот какие слова должны вдохновить вас сегодня, Тельцы: «Разум — это прекрасный слуга и опасный хозяин». Прислушайтесь к тому, что ваше сердце шепчет вам так давно. Разрешите конфликт внутри себя — это даст вам ясность мысли и позволит увидеть истинный смысл происходящего. На рабочем фронте сегодня откроются новые возможности — не упустите их.

Космический совет: сегодня старайтесь мыслить позитивно.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 10 июня

Зачем вы уклоняетесь от времени наедине с собой, Близнецы? Каким страхам вы боитесь взглянуть в лицо? Звезды указывают на важность тишины и одиночества для вас. Независимо от того, насколько плотен ваш график сегодня, найдите время на то, чтобы пообщаться с самим собой. Пусть это будет просто чашка травяного чая, выпитая в одиночестве, но она нужна вам сегодня как никогда.

Космический совет: посвятите время самому себе.

Рак — гороскоп на сегодня, 10 июня

Ответьте честно: вы уверены, что живете в соответствии со своей жизненной целью? Ваша работа приносит вам радость и удовлетворение? Если вы ответили отрицательно, пришло время внести некоторые радикальные изменения. Прямо сейчас. Нет ничего страшного в том, что вы не знаете наверняка, куда идти дальше. Начните с устранения того, что больше не помогает вам — и путь откроется сам.

Космический совет: если вы не довольны определенным аспектом своей жизни, сделайте первый шаг к переменам сегодня.

Лев — гороскоп на сегодня, 10 июня

Гоните прочь неуверенность в себе, Львы! Сегодня ваши проблемы с самооценкой могут проявиться особенно остро, но это не повод давать им волю. Повторяйте себе: «Я уверен в своей собственной способности добиться успеха во всем, чего я хочу». Вы удивитесь тому, как быстро решатся ваши финансовые сложности сегодня, как только вы перестанете сомневаться в себе.

Космический совет: не позволяйте неуверенности в себе одолеть вас сегодня.

Дева — гороскоп на сегодня, 10 июня

Что если происходящее с вами — всего лишь отражение того, как вы себя воспринимаете? Попробуйте сегодня подарить себе больше любви, чем обычно. В минуты сомнений заглядывайте внутрь себя — там вы найдете силы, которые раньше пытались искать в других. Помните: вы сильный и достойный человек. Откройте себя для богатств, которые предлагает вам жизнь, и примите их. Можете даже записать эту мысль на листок и повесить на видном месте — чтобы наверняка. Космический совет: не сомневайтесь в себе — действуйте.

Весы — гороскоп сегодня, 10 июня

Неожиданные рабочие поездки ждут некоторых из вас. Помните, что спонтанность — это хорошо. Однако в этой ситуации стоит спланировать некоторые мелочи до того как вы тронетесь в путь — вы поймете, какие именно.

Космический совет: приготовьтесь к путешествию и добавьте веселья в свой маршрут.

Скорпион — гороскоп сегодня, 10 июня

Скорпионы, сегодня вас ждет опрометчивая смесь успеха и признания. Вы обнаружите, что ваше окружение даже в социальных сетях радуется вашим достижениям так, будто это их собственный прорыв. Разделите с друзьями радость победы и найдите минутку, чтобы поблагодарить их за поддержку.

Космический совет: поблагодарите свое окружение за поддержку и веру в вас.

Стрелец — гороскоп сегодня, 10 июня

Не позволяйте слухам влиять на вас, Стрельцы. Вы не виноваты в том, что ваш успех вселяет в кого-то неуверенность — пусть разбираются с этим сами. Включите внутреннего Будду и наблюдайте за происходящим с высоты непоколебимого спокойствия и уверенности. И продолжайте делать то, что делали.

Космический совет: игнорируйте сплетни и продолжайте заниматься своими делами.

Козерог — гороскоп сегодня, 10 июня

Что вам сегодня нужно, так это вкусняшки. Звезды буквально кричат вам о чашке ароматного кофе, огромном куске торта и компании лучшего друга. Проведите время с теми, в присутствии кого вы чувствуете себя как дома. Если у вас сейчас трудный период, материально или морально, не стесняйтесь обратиться к ним за помощью. Друзья и семья поймут и поддержат вас.

Космический совет: вкусняшки. Разговор по душам. Вы знаете, что надо делать.

Водолей — гороскоп сегодня, 10 июня

Что вы думаете о течении своей жизни, Водолеи? Вам комфортно? Задумайтесь о своем сопротивлении ситуации — откуда оно происходит? За пределами нашего понимания творится много вещей — иногда нужно просто довериться высшим силам.

Космический совет: доверьтесь Судьбе хотя бы на один день.

Рыбы — гороскоп сегодня, 10 июня

Запахло психологической стабильностью, Рыбы! Наконец-то на горизонте появились здоровые отношения, любовь, в которой вас уважают и понимают, деньги и тысячи возможностей. Поставьте цель и уверенно шагайте к ней. Вселенная дает вам подтверждение того, что вы находитесь в нужном месте в нужное время.

Космический совет: не сводите глаз со своей цели и уверенно идите к ней.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июня.