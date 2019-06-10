Мотоблогер Болт разбился в Московской области— фото

Мотоблогер Артем Болдырев, более известный как Болт, создатель и автор Youtube-канала Moto Nexus, разбился насмерть на мотоцикле в Московской области. Мужчина попал в аварию на 68-м километре автомобильной дороги М4 «Дон». Инцидент произошел в понедельник, 10 июня. Блогеру Артему Болдыреву было 33 года.

В сети появились первые кадры с места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в аварию на своем мотоцикле Kawasaki Z750. В результате ДТП рэпер был госпитализирован. Врачи диагностировали у него лучезапястный оскольчатый перелом со смещением.