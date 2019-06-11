Шесть человек погибли во время пожара в психбольнице в Одессе — видео

, 5:05 Видео 23

Инцидент произошел в понедельник, 10 июня, в Суворовском районе города.

Фото, видео: YouTube / Пушкинская.net, www.globallookpress.com

Крупный пожар произошел вечером в понедельник, 10 июня, в Суворовском районе Одессы. Возгорание возникло на крыше одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы. Общая площадь пожара, по предварительным данным, составила около 500 квадратных метров.

В результате инцидента погибли шесть человек. Еще четверо госпитализированы.

На данный момент возгорание ликвидировано. К тушению привлекались 57 человек и 12 единиц спецтехники. На месте происшествия работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли в пожаре в частном доме под Оренбургом. Инцидент произошел в селе Беловка Сакмарского района утром в субботу, 8 июня.

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +11°
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Последние новости

5:41
«А где грудь?»: Сутулая Алена Водонаева перепугала подписчиков
5:28
Меняются правила выезда детей из России
5:17
«Сколько пошлости»: Фанаты осудили Дайнеко за «горячее» фото топлес
5:05
Шесть человек погибли во время пожара в психбольнице в Одессе — видео
4:34
Страшно, аж жуть! Финских пограничников напугал Змей Горыныч под российским флагом
3:29
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!
2:21
Александр Беглов встретился с обманутыми дольщиками Петербурга
1:51
Фото: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына
1:37
Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков
1:26
В сети появилось последнее видео с участием погибшего мотоблогера Болта
0:58
«Если не согласишься, то ты трус»: Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
0:42
С актером Александром Кузнецовым простятся в московском Доме кино
0:20
Появились подробности драки между Цымбалюк-Романовской и ее бывшим адвокатом
23:55
В России призвали Украину не искать «предлогов для саботажа» Минских соглашений
23:40
Наташа Королева напомнила поклонникам о старшей сестре — видео
23:26
Мотоблогер Болт разбился в Московской области— фото
23:14
Президент Молдавии намерен аннулировать указ о роспуске парламента
22:56
Видео: Алиса Салтыкова показала, как снимает клип на яхте в Черном море
22:40
Самолет прервал взлет в Домодедово из-за срабатывания датчика автомата тяги
22:26
Почему в Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама