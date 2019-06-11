Крупный пожар произошел вечером в понедельник, 10 июня, в Суворовском районе Одессы. Возгорание возникло на крыше одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы. Общая площадь пожара, по предварительным данным, составила около 500 квадратных метров.

В результате инцидента погибли шесть человек. Еще четверо госпитализированы.

На данный момент возгорание ликвидировано. К тушению привлекались 57 человек и 12 единиц спецтехники. На месте происшествия работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли в пожаре в частном доме под Оренбургом. Инцидент произошел в селе Беловка Сакмарского района утром в субботу, 8 июня.