Три человека, включая ребенка, погибли на пожаре под Оренбургом

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Инцидент произошел утром 8 июня в селе Беловка Сакмарского района.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли на пожаре в частном доме под Оренбургом. Инцидент произошел в селе Беловка Сакмарского района утром в субботу, 8 июня.

«Произошло возгорание жилого дома в селе Беловка. Три человека задохнулись, мужчина 1978 года рождения, женщина 1956 года рождения и ребенок девяти лет», — говорится в сообщении МЧС.

В данный момент пожар локализован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске женщина спасла ребенка из горящей квартиры. Более того, она невозмутимо вернулась в помещение, и сама ликвидировала огонь — пожарные приехали, когда самое страшное уже было позади.

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