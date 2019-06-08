Три человека, включая ребенка, погибли на пожаре под Оренбургом

Три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли на пожаре в частном доме под Оренбургом. Инцидент произошел в селе Беловка Сакмарского района утром в субботу, 8 июня.

«Произошло возгорание жилого дома в селе Беловка. Три человека задохнулись, мужчина 1978 года рождения, женщина 1956 года рождения и ребенок девяти лет», — говорится в сообщении МЧС.

В данный момент пожар локализован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске женщина спасла ребенка из горящей квартиры. Более того, она невозмутимо вернулась в помещение, и сама ликвидировала огонь — пожарные приехали, когда самое страшное уже было позади.