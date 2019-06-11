Россиянам хотят возмещать расходы на покупку любых лекарств

Россияне смогут получать налоговый вычет с покупки лекарств. Соответствующий закон сегодня рассмотрят на заседании Совета Федерации.

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Гражданам возместят средства, потраченные на покупку любых назначенных врачом препаратов. Ограничение одно: сумма не должна превышать 120 тысяч рублей.

Раньше вычет предоставлялся только за лекарства которые находились в особом списке. В случае утверждения закон вступит в силу со следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой законотворческой инициативе российских депутатов, которая касалась безопасности на дорогах. Поправки о запрете переработок были внесены в закон об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.