В Госдуме хотят запретить таксистам работать сверхурочно

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Система ГЛОНАСС не позволит перевозчикам переутомляться, подвергая опасности пассажира.

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Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня

Российским таксистам могут запретить работать сверхурочно, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Чтобы следить за количеством отработанных водителем часов, все такси страны будут оборудованы системой ГЛОНАСС.

Поправки о запрете переработок были внесены в закон об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме. Первое чтение законопроекта успешно прошло в декабре 2018 года.

«Если сравнить тот законопроект, который мы принимали в первом чтении, и тот, что мы имеем сейчас, ко второму, я могу сказать, что это очень обновленный закон. В нем совершенно другие понятия о легковом такси, мы пишем новые требования и новые правила», — цитирует парламентария издание.

У каждого таксиста, по плану, должна появиться персональная карта, которая будет считать количество отработанных часов. Благодаря этому нововведению водитель не сможет переходить от одного перевозчика к другому, чтобы «откатать» лишние часы.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал в своем репортаже, как такси превратилось в ассоциацию нелегальных извозчиков.

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