В Госдуме хотят запретить таксистам работать сверхурочно

Российским таксистам могут запретить работать сверхурочно, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Чтобы следить за количеством отработанных водителем часов, все такси страны будут оборудованы системой ГЛОНАСС.
Поправки о запрете переработок были внесены в закон об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме. Первое чтение законопроекта успешно прошло в декабре 2018 года.
У каждого таксиста, по плану, должна появиться персональная карта, которая будет считать количество отработанных часов. Благодаря этому нововведению водитель не сможет переходить от одного перевозчика к другому, чтобы «откатать» лишние часы.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал в своем репортаже, как такси превратилось в ассоциацию нелегальных извозчиков.