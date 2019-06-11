В России создали революционный препарат от мужского бесплодия

Сотрудники Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) и факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова разработали революционный препарат, который может побороть причину мужского бесплодия. Новое лекарство, в состав которого входят продукты жизнедеятельности стволовых клеток, способно восстановить ткани, отвечающие за выработку спермы. Препарат может помочь тем, у кого наблюдается недостаточное количество половых гормонов и не вырабатываются мужские половые клетки. Об этом сообщают «Известия».

Ученые уже произвели первые испытания лекарства на крысах, в результате которых убедились в положительном влиянии инъекций на живой организм. В ходе опытов выяснилось, что препарат увеличивает количество половых гормонов в крови и восстанавливает выработку спермы.

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Для того, чтобы использовать разработанное лекарство, исследователям необходимо произвести еще ряд испытаний, позволяющих установить влияние инъекций на человеческий организм.

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