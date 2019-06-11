Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Дорогой Водолей, на этой неделе вы и ваш возлюбленный откроете врата для трансцендентного божества и почувствуете, как сделать правильный выбор. Весы, не поддавайтесь желанию прекратить отношения, Вселенная хочет, чтобы вы нашли гармонию и взаимопонимание в диалоге с партнером, а не бежали от него со всех ног. Телец, хватит слушать окружающих, пора принимать самостоятельные решения.

Овен — гороскоп на сегодня, 11 июня

Овен, вы никак не можете смириться с текущим положением вещей. Мысли о том, что жизнь могла бы быть лучше, не дают вам покоя. Вы уже даже забыли про сон и аппетит. Хватит! Ваше счастье в ваших руках. Овен, пришло время что-то менять. Поговорите с коллегами и откройтесь своему возлюбленному. Вы постоянно равняетесь на окружающих, при этом забывая о собственной уникальности. Хватит смотреть на остальных! Будьте собой и не бойтесь двигаться вперед к цели. Космический совет: перестаньте оглядываться на других.

Телец — гороскоп на сегодня, 11 июня

Телец, сегодня вам будет дико не хватать общения. Вы будете готовы обзвонить всех старых друзей и отправиться на самые жаркие вечеринки. Коммуникабельность — это хорошо, но в меру. Ваша жажда общения может стать причиной множества проблем. Прислушайтесь ко Вселенной: не спешите ворошить прошлое и отправлять сообщения всем, с кем вы были знакомы. Возможно, вы случайно сможете кого-то ранить. Лучшее времяпрепровождение — вечер в кругу близких друзей.

Космический совет: умерьте жажду приключений.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 11 июня

Близнецы, кажется, настало то время, когда вам нужна только чашка горячего какао, сериалы и любимые книги. Ваш внутренний трудоголик устал, дайте ему отдохнуть. Сделайте теплую ванну, послушайте любимую музыку и постарайтесь полностью абстрагироваться от людей. Побудьте наедине с собой. Только так вы сможете выйти на уровень связи с космосом и разгадать причины ваших проблем. Все решаемо, Близнецы! В конце концов, у вас есть добрые друзья, которые никогда не позволят вам грустить.

Космический совет: посвятите время самому себе.

Рак — гороскоп на сегодня, 11 июня

Рак, карты сулят вам кардинальные изменения во всех сферах жизни. 11 июня у вас наблюдается стремительный подъем — не упустите возможность использовать энергию Вселенной в правильном русле и совершить все задуманное. Все, за что вы сегодня возьметесь, у вас получится на 100%. Такие дни бывают очень редко. Поговорите с возлюбленным, расскажите о планах начальнику, обсудите идеи с друзьями и, главное, ничего не бойтесь.

Космический совет: сделайте все, о чем давно мечтали.

Лев — гороскоп на сегодня, 11 июня

Лев, пора перестать сдувать с себя пылинки и врать окружающим в лицо. Признайтесь в том, о чем раньше говорить боялись. Подойдите к тому, с кем не могли завести диалог. Если у вас нет времени для открытого и честного разговора с окружающими, то когда оно будет? Найдите в себе мужество выразить свои мысли честно и без прикрас. Не бойтесь отказать тем, с кем не хотите проводить время и предложить прогуляться тем, кто вам давно симпатичен. Хватит бояться!

Космический совет: обсудите вопросы, о которых раньше боялись говорить.

Дева — гороскоп на сегодня, 11 июня

Ваша мантра на сегодня, Девы — больше общаться. Чтобы добиться желаемого, вам не нужно устраивать войну. Достаточно найти правильные слова, чтобы передать то, что у вас на уме. Но не забывайте об осторожности, Девы. Секрет получения того, что вы хотите, заключается в том, чтобы заводить друзей, а не врагов. Некоторые из вас могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Настройтесь на гармонию со своим партнером. Древние мудрецы говорили, что секрет счастливых отношений во взаимопонимании. Поставьте себя на место возлюбленного, примерьте на себя его шкуру, и тогда поймете, почему он поступает именно так. Космический совет: следите за языком.

Весы — гороскоп сегодня, 11 июня

Не поддавайтесь своему желанию оборвать отношения, Весы. Карты вам сулят крепкую любовь. Вселенная хочет, чтобы вы нашли гармонию и взаимопонимание в диалоге с партнером, а не бежали от него со всех ног. Только тогда вы сможете перейти на следующий уровень и наслаждаться времяпрепровождением в обществе друг друга. Не позвольте вмешаться в вашу любовь внешним обстоятельствам.

Космический совет: не бегите от партнера, а поймите его.

Скорпион — гороскоп сегодня, 11 июня

Скорпионы, кажется, настало время уйти с головой в омут любви. Бесконечные свидания, встречи, прогулки под Луной — что может быть лучше в начале лета. Не бойтесь идти на поводу у своего сердца. Оно подскажет вам, как не ошибиться. Если вы не будете отказывать себе в удовольствиях, то сможете достичь божественного счастья.

Космический совет: доверьтесь сердцу и действуйте по его указаниям.

Стрелец — гороскоп сегодня, 11 июня

«Любовь в ее самой полной форме — это серия смертей и перерождений» — это философское высказывание китайских мудрецов идеально подходит под вашу жизнь, Стрельцы. Если вы расстались с вашим партнером, значит Вселенная захотела, чтобы вы обрели что-то новое. Примите это как подтверждение тому, что вы движетесь в верном направлении. Отпустите прошлое и почувствуйте себя по-настоящему счастливыми.

Космический совет: перестаньте грустить по бывшему возлюбленному.

Козерог — гороскоп сегодня, 10 июня

Иногда вам нужно посмотреть на свою жизнь со стороны, чтобы оценить свой успех. Козероги, вы восхитительны! Постарайтесь проникнуть внутрь собственного подсознания, чтобы понять, что вас беспокоит. Но не спешите роптать на Вселенную. Она вас одарила всеми возможными благами и заберет их обратно, если вы будете жаловаться.

Космический совет: перестаньте жаловаться на жизнь.

Водолей — гороскоп сегодня, 11 июня

Дорогой Водолей, на этой неделе вы и ваш возлюбленный откроете врата для трансцендентного божества и почувствуете, как сделать правильный выбор. Для некоторых это может быть время исполнения давних обещаний, переезда в новый дом или создания семьи. Прислушайтесь к интуиции, и тогда точно не окажетесь в луже.

Космический совет: следуйте интуиции в принятии решений — Вселенная вас подталкивает на истинный путь.

Рыбы — гороскоп сегодня, 11 июня

Рыбы, хватит нести на своих плечах миллион обязанностей! Вы не устали? Вы не сможете захватить мир с таким большим грузом. Попросите помощи у друзей или родных. Близкие люди будут рады предложить вам поддержку и помочь осуществить задуманное.

Космический совет: поделитесь своими обязанностями с другими.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июня.