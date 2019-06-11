Видео: Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

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Истребитель поднялся в воздух, обнаружил цели, идентифицировал их и сопроводил на безопасном расстоянии.

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Фото, видео: russianplanes.net, Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух над Балтийским морем для перехвата двух самолетов-разведчиков США и Швеции. 10 июня истребитель из состава дежурных сил Балтийского флота взлетел, приблизился к объектам перехвата на безопасное расстояние, идентифицировал их тип и принадлежность, а затем сопроводил, пока они не отдалились от российской границы на Балтике.

Высинилось, что один из самолетов — это шведский «Гольфстрим», другой — американский RC-135. Министерство обороны России показало видео из кабины российского Су-27, заснятое в момент перехвата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США заявили о «небезопасном» перехвате самолета-разведчика российским Су-35.

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