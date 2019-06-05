США заявили о «небезопасном» перехвате самолета-разведчика российским Су-35

Российский истребитель Су-35 в небе над акваторией Средиземного моря осуществил перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon. По мнению американских военных, их борт осуществлял полет согласно действующему международному праву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Шестого флота Соединенных Штатов.

« 4 июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Первая и третья встреча были сочтены безопасными. Вторая встреча была сочтена небезопасной потому, что Су-35 осуществил пролет на высокой скорости непосредственно перед самолетом, что создало риск для наших пилотов и членов экипажа », — отмечается в заявлении.

Американские военные подчеркнули, что действия экипажа российского истребителя были безответственными, несмотря на то, что Су-35 находился в международном воздушном пространстве. В пресс-службе Шестого флота США уверены, что подобного рода перехваты повышают уровень риска столкновения воздушных судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали российского конкурента F-35.