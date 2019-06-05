США заявили о «небезопасном» перехвате самолета-разведчика российским Су-35

Российский истребитель Су-35 в небе над акваторией Средиземного моря осуществил перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon. По мнению американских военных, их борт осуществлял полет согласно действующему международному праву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Шестого флота Соединенных Штатов.
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Американские военные подчеркнули, что действия экипажа российского истребителя были безответственными, несмотря на то, что Су-35 находился в международном воздушном пространстве. В пресс-службе Шестого флота США уверены, что подобного рода перехваты повышают уровень риска столкновения воздушных судов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали российского конкурента F-35.