Лед и пламя в Петербурге — Илья Авербух представит шоу «Кармен»

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В постановке участвуют суперзвезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Маргарита Дробязко.

Фото: Пятый канал

Знаменитый фигурист Илья Авербух представит в Петербурге ледовую версию знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен». В шоу на льду задействованы 80 артистов, в том числе признанные звезды фигурного катания. В роли тореадора Эскамильо — олимпийский чемпион Алексей Ягудин, Роман Костомаров — в роли драгуна Хосе. Главную роль темпераментной Кармен исполнит литовская фигуристка Маргарита Дробязко.

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«Рита Дробязко поведет всех за собой, а Алексей Ягудин будет добиваться ее сердца. Это спектакль с единой сюжетной линией, с авторским режиссерским замыслом, со 160-метровыми декорациями, занимающими все ледовое пространство и яркими артистами», — рассказывает создатель грандиозного ледового шоу Илья Авербух.

Постановка будет идти с 15 по 22 июня в петербургском дворце спорта «Юбилейный», а 18 числа зрителей ждет конкурс — те, кто придут в испанском национальном костюме или в стиле цыганки Кармен посмотрят шоу совершенно бесплатно.

«Кармен» Авербуха называют «ледовым мюзиклом» — жанром, в котором соединились и катание на льду, и живая музыка, и вокальные партии.

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«Мне интересен жанр серьезной ледовой постановки — такой, как, например, балет, — когда люди забывают, что действие происходит на коньках. Коньки — язык хореографии, а трюк — язык танца. Зритель погружается в действо, а не сидит в ожидании трюка», — рассказывает Авербух.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илья Авербух оценил выступление Алины Загитовой на ЧМ в Японии.

Лед и пламя в Петербурге — Илья Авербух представит шоу «Кармен»

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