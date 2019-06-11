Знаменитый фигурист Илья Авербух представит в Петербурге ледовую версию знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен». В шоу на льду задействованы 80 артистов, в том числе признанные звезды фигурного катания. В роли тореадора Эскамильо — олимпийский чемпион Алексей Ягудин, Роман Костомаров — в роли драгуна Хосе. Главную роль темпераментной Кармен исполнит литовская фигуристка Маргарита Дробязко.
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Постановка будет идти с 15 по 22 июня в петербургском дворце спорта «Юбилейный», а 18 числа зрителей ждет конкурс — те, кто придут в испанском национальном костюме или в стиле цыганки Кармен посмотрят шоу совершенно бесплатно.
«Кармен» Авербуха называют «ледовым мюзиклом» — жанром, в котором соединились и катание на льду, и живая музыка, и вокальные партии.
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