«Карате от Примадонны»: Пугачева показала дочке как правильно «пробивать с ноги»

Максим Галкин заснял очередное умильное видео с участием своей дочери Лизы. На нем она демонстрирует мастерство восточных единоборств и отрабатывает удары по воздуху, а потом садится на импровизированный шпагат. Внезапно в кадре появляется Алла Пугачева и бьет ногой по двери.
«Мама, ну ты даешь!» — удивляется Галкин.
К слову, боевым навыкам Аллы Борисовны поразился не только ее муж, но и подписчики.
«Алла, как всегда, не перестает удивлять. Браво, вот это выпад!»
«Лиза с мамой каратистки, а Маруся ходит стороной чтоб ей не «звезданули“»
«И мама каратистка тоже!»
«Смотрели с дочкой раз пять. Очень позитивное видео. Аллочка супер. Спасибо», — пишут фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева показала, как ее дочка будет выглядеть через пять лет.