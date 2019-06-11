Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

, 14:36 Эфирная новость 54

Президент ушел из здания в тот момент когда там проходило заседание по роспуску Верховной Рады.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Конституционный суд Украины 11 июня обследовали саперы. Сообщение о минировании поступило как раз в тот момент, когда там рассматривалось громкое дело о законности роспуска Верховной Рады. Указ об этом ранее подписал Владимир Зеленский. Он настаивает на том, что коалиция развалилась еще три года назад, а значит парламент не может работать. Депутаты с такой трактовкой не согласны. Чтобы разъяснить свою позицию, президент Украины лично приехал на заседание

«Рейтинг доверия — 4%. Люди выступают за роспуск Верховной Рады. Они уверены, что оспаривание этого решения — попытка народных депутатов удержаться в своих креслах за счет неприкасаемости. И сейчас общество очень внимательно следит за этим делом. Думаю, что вы примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно», — сказал украинский лидер.

Сразу после выступления Зеленский поспешил удалиться, чтобы его не обвинили в давлении на суд. Впрочем, депутаты все равно упрекнули президента в захвате власти, а указ о роспуске парламента назвали незаконным. Заседание Конституционного суда продолжается в эти минуты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский тайно вывез журналистов в лес и накормил шаурмой.

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