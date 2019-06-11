Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду подписанное представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщила администрация президента Незалежной. Луценко занимает свой пост с 12 мая 2016 года.

Кроме того, глава Украины подписал схожее представление на увольнение главы МИД Украины Павла Климкина. Вместо него Зеленский предложил назначить Вадима Пристайко, заместителя главы администрации президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский покинул здание Верховного суда Украины, в котором рассматривался вопрос роспуска Верховной Рады. Зеленский уточнил, что ушел оттуда для исключения давления на суд.