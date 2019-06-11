Задержавших Голунова полицейских отстранили от работы

, 19:44 Эфирная новость 109

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

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Фото, видео: ТАСС/Гердо Владимир, Пятый канал

Журналист Иван Голунов, задержанный в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, освобожден от ответственности в связи с недоказанностью вины. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В результате проведения генетической, криминалистической и дактилоскопической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятия с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления», — сказал Владимир Колокольцев.

Глава МВД также сообщил, что материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России для оценки правомерности действий сотрудников, которые задержали Голунова. Сами полицейские на время проверки отстранены от исполнения обязанностей. 

Кроме того, Колокольцев после дела Голунова будет ходатайствовать перед главой государства Владимиром Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве.

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