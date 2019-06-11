Задержавших Голунова полицейских отстранили от работы

Журналист Иван Голунов, задержанный в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, освобожден от ответственности в связи с недоказанностью вины. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В результате проведения генетической, криминалистической и дактилоскопической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятия с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления», — сказал Владимир Колокольцев.

Глава МВД также сообщил, что материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России для оценки правомерности действий сотрудников, которые задержали Голунова. Сами полицейские на время проверки отстранены от исполнения обязанностей.