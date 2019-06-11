Колокольцев: В отношении Голунова прекращено уголовное дело

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что Голунов будет освобожден от домашнего ареста в связи с недоказанностью вины. Об этом сообщает РИА Новости.

Колокольцев пояснил, что с журналиста «Медузы» будут сняты все обвинения.

«Считаю, что, независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены», — сказал Колокольцев.

Кроме этого министр внутренних дел России сообщил, что материалы внутреннего расследования будут направлены из МВД РФ в Следственный комитет. Также правоохранители, которые задерживали журналиста, будут временно отстранены от работы.

Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня. Сообщалось, что в его рюкзаке полицейские обнаружили свертки с порошкообразным веществом, которое оказалось якобы наркотиком мефедроном. Также поступала информация, что на съемной квартире Голунова были также найдены свертки с кокаином и электронные весы.

После задержания Голунов пожаловался на плохое самочувствие, у него подозревали перелом ребра и сотрясение мозга, однако после обследования в ГКБ № 71 ни то, ни другое не подтвердилось.

Никулинский суд Москвы назначил Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.