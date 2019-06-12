Мантуров доложил Владимиру Путину о СПИКах — видео

, 0:34 Эфирная новость 28

На встрече в Кремле шла речь о привлечении инвесторов в ключевые отрасли российской промышленности и подготовке к саммиту GMIS-2019.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, Пятый канал

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Как привлечь инвесторов в ключевые отрасли промышленности, говорили во вторник, 11 июня, в Кремле на встрече Владимира Путина с главой Минпромторга. По словам Дениса Мантурова, благодаря предпринимаемым мерам и появлению дополнительных стимулов интерес извне вырос, как итог — выросли капиталовложения. В первую очередь речь идет об автопроме, фармацевтике, энергетике и нефтегазовом машиностроении.

«Мы регулярно проводим встречи с инвесторами, и отечественными, и иностранными, и всегда обсуждаем вопрос так называемых СПИКов — то есть специальных инвестконтрактов. У нас эта тема находится в развитии, давайте об этом», — попросил президент.

«У нас уже 40 специнвестконтрактов на общую сумму один триллион рублей, а это — частные инвестиции. В рамках реализации этих проектов должно быть создано более 20 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест», — отчитался министр.

Обсудили на встрече и подготовку к глобальному индустриальному саммиту GMIS-2019. Он пройдет в июле в Екатеринбурге на площадке ИННОПРОМа и будет посвящен «природоподобным технологиям». Президент пообещал найти время и посетить форум. Участие в нем уже подтвердили 14 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие инвестиционные проекты обсуждались на Петербургском экономическом форуме, который проходил в городе на Неве с 6 по 8 июня.

Читайте также

ТОП-5 рисков для экономики России — Всемирный банк

Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству проектов прямых иностранных инвестиций
+17° Днём +15°
Ночью +9°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Последние новости

1:34
Линдеманн из Rammstein сломал челюсть поклоннику, защищая честь женщины
1:17
МВД хочет заставить водителей сдавать экспресс-анализ слюны
0:54
«Счастье!» фото Овечкина с маленьким сыном растрогало поклонников
0:34
Мантуров доложил Владимиру Путину о СПИКах — видео
0:15
Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»
23:52
Сборная России обыграла Кипр со счетом 1:0
23:47
Сын Бари Алибасова не исключает версию умышленного отравления отца
23:32
Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным
23:15
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
22:55
В аэропорту «Пулково» нашли, спрятали и снова потеряли кошелек с 300 тысячами
22:49
Глава Челябинской области предложил Федору Конюхову стать послом региона в мире
22:31
Путин рассмотрит просьбу министра МВД об увольнении генералов после дела Голунова
22:16
В Петербурге предлагают объявить иностранных гидов вне закона — видео
21:57
«Без наколенников нельзя»: Поклонники Пугачевой дают советы ее детям
21:43
Прохожие нашли отрезанную голову в пруду в Москве
21:34
Журналист Меduzа Иван Голунов отпущен из полиции
21:29
Главное — процесс: Юля Михалкова показала фанатам разные позы
21:15
Преступление или заслуга? Новый поворот в деле о вырубке лесов под Иркутском
20:55
PR-директор Алибасова: Продюсер стал не первой жертвой отравления «Кротом»
20:47
Meduza просит не ходить на несогласованную акцию из-за Голунова 12 июня

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью