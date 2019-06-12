Как привлечь инвесторов в ключевые отрасли промышленности, говорили во вторник, 11 июня, в Кремле на встрече Владимира Путина с главой Минпромторга. По словам Дениса Мантурова, благодаря предпринимаемым мерам и появлению дополнительных стимулов интерес извне вырос, как итог — выросли капиталовложения. В первую очередь речь идет об автопроме, фармацевтике, энергетике и нефтегазовом машиностроении.

«Мы регулярно проводим встречи с инвесторами, и отечественными, и иностранными, и всегда обсуждаем вопрос так называемых СПИКов — то есть специальных инвестконтрактов. У нас эта тема находится в развитии, давайте об этом», — попросил президент.

«У нас уже 40 специнвестконтрактов на общую сумму один триллион рублей, а это — частные инвестиции. В рамках реализации этих проектов должно быть создано более 20 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест», — отчитался министр.

Обсудили на встрече и подготовку к глобальному индустриальному саммиту GMIS-2019. Он пройдет в июле в Екатеринбурге на площадке ИННОПРОМа и будет посвящен «природоподобным технологиям». Президент пообещал найти время и посетить форум. Участие в нем уже подтвердили 14 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие инвестиционные проекты обсуждались на Петербургском экономическом форуме, который проходил в городе на Неве с 6 по 8 июня.