В Санкт-Петербург съехались бизнесмены, в управлении которых более 15 триллионов долларов и это примерно пятая часть всех мировых активов. Форум можно описать тремя словами — деньги, красота, умные технологии. Сотни тысяч живых цветов в убранстве, роботы-баристы, роботы-художники и российский бизнес-седан там, где прежде стояли немецкие машины. И еще показательная статистика — больше всего инвестировали в российскую экономику в прошлом году американцы. Они опередили немцев и китайцев. Пока на западе политики твердят про санкции, Россия предлагает конкретные проекты, в том числе — национального масштаба.

Что здесь «Главный экспонат» — было понятно сразу. Сделать фотографию на фоне золотого «Ауруса» хотели, кажется, все гости форума. Особенно зарубежные.

«Это очень красивая, и мощная машина», — рассказывает гость из Кот-д’Ивуара.

«Хотели бы вы для себя такой автомобиль?»

«Ну да, раз вы предлагаете!», — ответил он

Приглядывались и к российской «Иволге». Эти поезда уже летают по железным дорогам. Санкции, политическая турбулентность, нестабильность на финансовых рынках с одной стороны мешают развитию экономики, с другой — работают в плюс.

«Надо подстегнуть структурные изменения. Какие? Мы сейчас вот только на самом деле раскручиваем национальные проекты, они точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались», — рассказывает министр финансов России Антон Силуанов.

Банкиры фиксируют резкий рост интереса к частным инвестициям. Вкладывать в акции международных корпораций становится модно. Появляется все больше новых инвестиционных предложений для клиентов. Так, сегодня «Тинькофф» объявил о создании собственной управляющей компании «Тинькофф Капитал»

«Мы решили создавать собственную управляющую компанию „Тинькофф Капитал“, мы видим очень большие возможности на рынке, для тех которые следят за этим, произошли огромные изменения на рынке за последние 1,5 — 2 года и был огромный наплыв розничных инвесторов, увеличили количество общих счетов почти на миллион в прошлом году, половина это наши, „Тинькофф"», — сообщил председатель правления банка „Тинькофф“ Оливер Хьюз

Иностранные инвесторы не просто вкладывают в Россию. Они вкладывают много. Сегодня стало известно, что наша страна вошла в десятку европейских стран-лидеров по прямым инвестициям зарубежных компаний.

«Что я имею в виду, говоря что оцениваю состояние дел в России положительно — есть несколько параметров, которые выглядят очень солидно: избыток в платежном балансе и бюджетных средств, то есть внутренний резерв превышает внешние долги. Это и есть параметры, определяющие стабильность — финансовую и экономическую», — рассказывает глава французской финансовой группы Societe General Фредерик Удеа.

Возможностью заявить о себе воспользовались практически все регионы страны, но самые большие стенды, разумеется у двух столиц. Москва делилась своим опытом развития транспортной инфраструктуры, Петербург представил совместные с РЖД проекты новых железнодорожных веток и виадуков, а также впечатляющие планы преобразования Кронштадта в крупный туристический центр с отелями, причалами для паромов и яхт. И судя по тому, как в Северной столице дорожат каждым инвестором — не остается сомнений, что через пару лет этот островной город изменится до неузнаваемости.

«У нас очень много льгот для инвесторов, для тех инвесторов, которые необходимы городу прежде всего. Это прежде всего IT-технологии, медицина, и разные другие направления, создание технологичных высокооплачиваемых рабочих мест», — сообщает глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Главы российских регионов также получили возможность рассказать о проблемах и успехах в исполнении национальных проектов. И здесь актуальны те же дороги.

«Да, проблемы существуют. У нас были проблемы с муниципалитетом города Челябинска, и подводя итог было принято кадровое решение, уволен ответственный в городе Челябинск за реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», — поделился мнение врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер

«По дорогам мы стали лидерами по стране, одними из лидеров с точки зрения заключения контрактов и выхода на фактическую работу. Несмотря на то, что у нас потяжелее климат, чем у других коллег. И в этом году мы сделаем в два раза больше дорог, чем в прошлом году», — добавляет врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Не менее важный проект — наука. Здесь один из важнейших вопросов — кадровый.

«Создается горизонтальная сеть для движения лучших кадров, идей и смыслов, которая привлечет самых сильных специалистов и даст тот совокупный результат, на который мы ориентируемся», — рассказывает руководитель образовательного фонда «Талант и успех», член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева.

В этом году на форум приехало около 17 тысяч участников — больше, чем годом ранее. Выдержать темп форума, кажется, не всем под силу. Пока одни заряжали телефоны, другие заряжались сами, в массажных креслах среди сакуры. С тем, чтобы через пять минут побежать дальше.

Первый день экономического форума завершился подписанием десятков документов. По традиции их точное количество и сумму озвучат позже. Но понятно, что речь о миллиардах. Ведь это проекты в области энергетики, развития цифровых технологий, сельского хозяйства, туризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый день ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.