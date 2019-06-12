Назван разрушающий почки витамин

Канадские ученые назвали витамин, который способен разрушить почки. Специалисты призвали не принимать витамин D без назначения врача и строго соблюдать прописанную дозировку.

В качестве наглядного примера специалисты рассказали о случае из своей практики. За медицинской помощью обратился 54-летний канадец — мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Стандартные исследования не показали никаких отклонений, однако более детальный анализ выявил в крови пациента высокий уровень кальция и паратирина — гормона, способствующего выводу кальция из организма. Врачи обратили внимание на то, что такая клиническая картина характерна для проблем с почками, и отправили мужчину на дополнительные обследования, которые подтвердили их опасения.

Пытаясь установить причину заболевания медики выяснили, что пациент самостоятельно назначил себе витамин D и принимал его в течение трех лет без перерыва. В результате бесконтрольного приема препарата в организме мужчины образовался переизбыток витамина D, когда тот отправился в отпуск и много времени проводил на солнце — естественном и обильном источнике того же органического вещества. Пациенту потребовалось длительное дорогостоящее лечение, после которого он остался с хроническим заболеванием почек.

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