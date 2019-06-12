Звезда покера и киберспорта Лия погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, известная под ником Лия, погибла в Москве в ночь на среду, 12 июня. По предварительной версии медиков, причиной смерти мог стать несчастный случай: вероятно, девушка поскользнулась в ванной и потеряла сознание. Об этом сообщает MK.RU.

Первыми о состоянии Лилии начали беспокоиться ее родители. Они долгое время не могли дозвониться до своей дочери и попросили соседку проведать ее. Зайдя в квартиру, женщина обнаружила Новикову в ванной без сознания и тут же вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть девушки.

Лилия Новикова — известный блогер, звезда карточных и компьютерных игр международного уровня. Девушка закончила МГТУ имени Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты» и получила профессию инженера-конструктора. 16 июня Лилия планировала отметить свой день рождения, о чем незадолго до гибели сообщила в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мотоблогер Артем Болдырев, известных в соцсетях как Болт, разбился насмерть на мотоцикле.