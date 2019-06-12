Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Украина пересмотрит свое отношение к Совету Европы в случае, если в Страсбурге будет принято положительное решение по поводу возвращения российской делегации полномочий на июньском заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Такое «громкое» заявление сделал глава МИД Незалежной Павел Климкин, пишет ФАН.

« Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя », — заявил он.

По мнению Климкина, приглашение РФ в ПАСЕ делает ассамблею слабее, она теряет кредит доверия.

Летняя сессия ПАСЕ, в ходе которой должны состояться в том числе выборы генерального секретаря Совета Европы, пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня.

Российская делегация в ПАСЕ после воссоединения Крыма с РФ весной 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В июне 2019 года ПАСЕ одобрила проект резолюции, которая разрешает российской делегации участвовать в июньской сессии, однако Москва примет решение после тщательного анализа этого документа.

Категорическое несогласие из Киева звучит не впервые. Ранее 5-tv.ru передавал, что в МИД Украины заявили, что возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к этой организации.