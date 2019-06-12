Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

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Членство России было приостановлено после воссоединения с Крымом.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, /Джапаридзе Михаил

Украина пересмотрит свое отношение к Совету Европы в случае, если в Страсбурге будет принято положительное решение по поводу возвращения российской делегации полномочий на июньском заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Такое «громкое» заявление сделал глава МИД Незалежной Павел Климкин, пишет ФАН.

«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — заявил он.

По мнению Климкина, приглашение РФ в ПАСЕ делает ассамблею слабее, она теряет кредит доверия.

Летняя сессия ПАСЕ, в ходе которой должны состояться в том числе выборы генерального секретаря Совета Европы, пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня.

Российская делегация в ПАСЕ после воссоединения Крыма с РФ весной 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В июне 2019 года ПАСЕ одобрила проект резолюции, которая разрешает российской делегации участвовать в июньской сессии, однако Москва примет решение после тщательного анализа этого документа.

Категорическое несогласие из Киева звучит не впервые. Ранее 5-tv.ru передавал, что в МИД Украины заявили, что возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к этой организации.

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