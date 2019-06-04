Видео: МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила проект резолюции, которая разрешает российской делегации участвовать в июньской сессии. На ней будет избираться новый глава ПАСЕ. В Госдуме заявили, что Россия согласится, но только если будет принято решение о недопустимости санкций против национальных делегаций.

Шаг ПАСЕ навстречу Москве вызвал бурю эмоций в украинском дипломатическом представительстве: там уже заявили, что будут голосовать против резолюции. Впрочем, мнение большинства делегаций все же на стороне России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский попросит ЕС и НАТО помочь вернуть Крым.