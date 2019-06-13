«Мы неизбежно восстановим отношения»: Путин высказался об Украине

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Российский президент выразил надежду, что новая власть Незалежной не страдает низкопоклонством перед Западом и жаждой личного обогащения.

Фото: Известия/ Павел Бедняков

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» рассказал о будущем взаимоотношений России и Украины. Российский президент уверен — рано или поздно отношения стран наладятся и этому не смогут помешать представители украинской элиты.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал Путин.

Президент России упомянул, что прошлые представители элиты Украины зачастую состояли из людей, которые основной целью своей деятельности ставили личное обогащение и успех. В частности, накопление капиталов за счет украинского народа, с последующим выводом за границу.

«От этого у них (прежних политических элит — Прим. ред.) и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины», — подчеркнул Путин.

Также президент выразил надежду, что руководство Украины не будет прикрываться русофобскими идеями для решения внутренних проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля.

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