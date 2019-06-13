«Мы неизбежно восстановим отношения»: Путин высказался об Украине

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» рассказал о будущем взаимоотношений России и Украины. Российский президент уверен — рано или поздно отношения стран наладятся и этому не смогут помешать представители украинской элиты.
Президент России упомянул, что прошлые представители элиты Украины зачастую состояли из людей, которые основной целью своей деятельности ставили личное обогащение и успех. В частности, накопление капиталов за счет украинского народа, с последующим выводом за границу.
Также президент выразил надежду, что руководство Украины не будет прикрываться русофобскими идеями для решения внутренних проблем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля.