«Мы неизбежно восстановим отношения»: Путин высказался об Украине

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» рассказал о будущем взаимоотношений России и Украины. Российский президент уверен — рано или поздно отношения стран наладятся и этому не смогут помешать представители украинской элиты.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами» , — сказал Путин.

Президент России упомянул, что прошлые представители элиты Украины зачастую состояли из людей, которые основной целью своей деятельности ставили личное обогащение и успех. В частности, накопление капиталов за счет украинского народа, с последующим выводом за границу.

«От этого у них (прежних политических элит — Прим. ред.) и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины» , — подчеркнул Путин.

Также президент выразил надежду, что руководство Украины не будет прикрываться русофобскими идеями для решения внутренних проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля.