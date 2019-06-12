Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля

Президент РФ Владимир Путин посетил в День России место археологических раскопок на территории Кремля в Большом Кремлевском сквере. Экскурсию главе государства провел директор Института археологии РАН академик Николай Макаров, который пояснил, что они находятся в том месте, где в XVI — ХVII веках располагалось крыльцо Приказов.
Ученый пояснил, что здесь дьяки, к которым приходили просители, «
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По словам Макарова, управленческий аппарат несколько столетий назад был достаточно эффективным для своего времени.
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Глава государства также отметил, что работа археологов «чрезвычайно важная и интересная», и «
Как передавал 5-tv.ru, ранее в День России Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян.