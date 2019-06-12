Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля

Президент РФ Владимир Путин посетил в День России место археологических раскопок на территории Кремля в Большом Кремлевском сквере. Экскурсию главе государства провел директор Института археологии РАН академик Николай Макаров, который пояснил, что они находятся в том месте, где в XVI — ХVII веках располагалось крыльцо Приказов.

Ученый пояснил, что здесь дьяки, к которым приходили просители, « принимали довольно важные решения ».

« И сейчас ничего не изменилось, и сейчас сидят дьяки, принимающие важные решения », — отреагировал Путин.

По словам Макарова, управленческий аппарат несколько столетий назад был достаточно эффективным для своего времени.

« Российская государственность развивалась поэтапно, на каждом этапе она функционировала достаточно эффективно », — согласился Путин.

Глава государства также отметил, что работа археологов «чрезвычайно важная и интересная», и « это все важно для истории страны, для восстановления по крупицам всего, что с вязано с развитием России ».

Как передавал 5-tv.ru, ранее в День России Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян.