Аттестация механиков-водителей ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М» проходит на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военнослужащие обучаются в 161-й школе техников при РВСН — только в этом учреждении выпускают специалистов, подготовленных для вождения «Ярсов» и «Тополей».

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Экзамен состоит из двух частей — сдачи теории и контрольных упражнений. Практика подразделяется на ряд отдельных компетенций: вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий за определенное количество времени.

Вождение указанных стратегических комплексов требует особого мастерства — и «Ярс» и «Тополь-М» базируются на специально разработанных восьмиосных платформах. В случае успешного завершения аттестации механики-водители получат государственные дипломы установленного образца, и им будет присвоено звание «прапорщик».

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