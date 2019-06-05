Видео: Расчеты комплексов С-400 отразили условную атаку противника в Сибири

Военнослужащие соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, уничтожили условную воздушную атаку противника. Согласно легенде, противник должен был нанести массовый ракетно-бомбовый удар. Целью являлись объекты инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авиация условного противника была обнаружена на расстоянии более 500 километров с помощью средств радиолокационной разведки «Небо-УМ».

Боевые расчеты ракетных комплексов С-400 «Триумф» произвели сопровождение и захват целей, а после уничтожили средства воздушного нападения противника электронными пусками на дальней границе зоны поражения «Триумфов».

Отмечается, что отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успешном завершении испытаний новой ракеты для комплекса С-400.