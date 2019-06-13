«Богиня!»: Дарья Пынзарь в облегающем платье восхитила подписчиков

Дарья Пынзарь восхитила поклонников романтичной фотографией. Снимок появился на странице экс-участницы «Дома-2» в Instagram.

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В кадре Дарья позирует вполоборота в лаконичном нежно-розовом платье, на ногах у Instagram-дивы кроссовки. Девушка сидит на матрасе с балдахином, а на заднем фоне виднеется ночное море, выставленные вдоль береговой линии белоснежные лежаки и городские огни.

«Дашуля, ты офигенно выглядишь!»

«Богиня!»

«Шикарный вид и такая же потрясающая девушка!», — восхитились фолловеры Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Пынзарь в леопардовом бикини поразила подписчиков.