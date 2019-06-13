Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, отдайтесь любви полностью!

Магия витает в воздухе, дорогие Козероги. Ударьтесь в ретро. Станцуйте под твист и рок-н-ролл. Миллион человек отдали бы все, что у вас есть в данный момент. Что для вас любовь, Рыбы? Как вы показываете своей половине, что она для вас значит нечто особенное? Слова могут разжечь искры. Тельцы, не будьте же наконец рыцарем в сияющих доспехах, сшибающим с ног всех и вся. Особенно, когда любящий вас человек заждался дома. Помните: слова не всегда могут сходиться с делами.

Овен — гороскоп на сегодня, 13 июня

«Он меня любит. Он меня не любят. А если любит, то почему не перезванивает?» Узнаете себя в этих словах, Овны? Не попадайтесь на старые трюки, которые с вами играет разум. Хороший способ разрешить внутренний конфликт: не предполагай, спрашивай. Вполне нормально иметь четкие ориентиры — говорите своим любимым, чего конкретно хотите.

Космический совет: излагайте мысли ясно.

Телец — гороскоп на сегодня, 13 июня

Не будьте рыцарем в сияющих доспехах, сметающим всех с ног — особенно, если вас ждет дома любимый человек. И помните — их слова не всегда в точности совпадают с делами. Займитесь чем-то веселым или поиграйте, это поможет защититься от невзгод. Во вселенной Тельцов все далеко не так плохо. У кого-то из вас на горизонте скорое исполнение желаний. Будьте готовы проявить любовь, которая заставляет вас верить, что магия реальна.

Космический совет: будьте проще.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 13 июня

Если вы переоцениваете свои цели в плане совершенствования тела, то пора взять планку повыше. Пора выбросить за борт вещи, убивающие вашу внутреннюю энергию и обратиться к диете, которая возвышает тело и душу. Подумайте о более сбалансированной еде. Как насчет цельнозерновых, зелени, ягодах и хорошем пищеварении. Помните: тело — ваш священный сосуд, который поддерживают вас в процессе самосовершенствования.

Космический совет: потребляйте здоровую еду.

Рак — гороскоп на сегодня, 13 июня

«Никто меня не любит и не полюбит никогда!» — узнаете свои мысли в такой фразе, Раки? Не впадайте в драму. Говорить о собственных устремлениях — хороший способ усмирить свои эмоциональные волны. В любое время у вас есть две точки опоры: любовь и страх. Некоторые из вас могут столкнуться с проблемами в зачатии ребенка. Не слушайте всевозможные медицинские «тесты». Наслаждайтесь священным актом занятия любовью и позвольте чудесам случиться.

Космический совет: займитесь любовью.

Лев — гороскоп на сегодня, 13 июня

Быть любимым — нормально. Вполне нормально желать, чтобы ваш партнер проявлял чуть больше поддержки. Но любимые вами люди ничего так и не узнают, если вы им не расскажете. Для некоторых из вас это может быть время перехода от «серых зон» к открытым территориям. Смотрите в оба!

Космический совет: рассказывайте все своим любимым.

Дева — гороскоп на сегодня, 13 июня

Карты предсказывают вам отличное времяпрепровождение с любящим и заботливым человеком, Девы. Вот веселое увлекательное занятие: отправляйтесь за покупками и покупайте все подряд, что посчитаете дрянным и безвкусным. Хотите повеселиться еще больше: уболтайте подругу «подцепить» кого-нибудь посимпатичнее. Еще лучше: пусть она вам подберет принца на белом коне.

Космический совет: отрывайтесь с друзьями по полной.

Весы — гороскоп сегодня, 13 июня

К чему спешка на пути к финишной прямой? Магия живет моментом. Будьте благодарны за то, что у вас есть сейчас. Если вы все еще хотите большего от определенных отношений, найдите здоровый способ выразить свои ожидания. Вы можете обозначить изменения, которых очень ожидаете, а можете и не обозначать — но вы точно в состоянии работать над ними прямо сейчас.

Космический совет: не торопитесь лишний раз.

Скорпион — гороскоп сегодня, 13 июня

Сразу и четко задайте правила и границы. Да, и в межличностных отношениях тоже (никаких мобильных после 22:00!). Нельзя выразить масштаб разочарования, которое ощущаешь, понимая, что не сдвинулся с места. Чего стоит опасаться: быть агрессивным, а не самоуверенным. Вы точно не хотите, чтобы ваша резкость поставила под угрозу что-то, что слишком прекрасно.

Космический совет: не бросайтесь на людей с кулаками.

Стрелец — гороскоп сегодня, 13 июня

Радость и веселье грядут, Стрельцы! Как же прекрасно, когда брат по духу поднимает тост за вас в момент максимального триумфа. Для некоторых из вас наступает важнейший момент: обручение или новость о беременности. Совсем одинок и готовы броситься в отношения как в омут с головой? Не ждите выходных! Открытие дня: выйти в свет — очень весело.

Космический совет: наслаждайтесь жизнью.

Козерог — гороскоп сегодня, 13 июня

Магия витает в воздухе, Козероги. Ударьтесь в ретро-стиль. Станцуйте под твист и рок-н-ролл. А лучше соединитесь в медленном танце с любимым человеком. Взгляните в глубины его души и дайте понять, насколько они важны. Миллионы людей были бы рады занять ваше место. Для тех, кто все еще ждет эту родственную душу, любовь, пока не сдавайтесь. Доверяйте тому, что сейчас происходит за кулисами.

Космический совет: уделите время возлюбленным.

Водолей — гороскоп сегодня, 13 июня

Мечтаете о сауне на берегу Босфора? Секрет: точно о том же мечтает любимый вами человек. Самое время поехать в идеальное путешествие с ним или с ней. Вы можете даже устроить из этого семейную вечеринку. Индивидуальные путешествия по экзотическим направлениям также допустимы. Что-то говорит мне, праздничный роман где-то поблизости.

Космический совет: путешествуйте в дальние страны.

Рыбы — гороскоп сегодня, 13 июня

Как вы показываете свою любовь, Рыбы? Как вы даете понять им, что они значат для вас нечто особенное? Правильные слова могут разжечь огонь вновь. Иногда простого «Я тебя люблю» достаточно. В других случаях драматическая речь в сочетании с песней может задать настроение для того, что еще предстоит. Дайте волю своему воображению.

Космический совет: говорите о любви во весь голос.

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