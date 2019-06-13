Артем Дзюба в официальном аккаунте Twitter национальной сборной России по футболу рассказал поклонникам, чем он занимается на отдыхе.

На видео он предстал в камуфляжной куртке, панаме такого же цвета и с удочкой в руках. Спортсмен явно счастлив времяпрепровождению, тем более что и улов в этот раз удался.

« Ребяточки, сезон открыт! Только я пожаловался, только негодовал, и вот, пожалуйста, — карп. У меня всегда так », — похвастался добычей спортсмен.

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Сейчас футболисты «Зенита» находятся в отпуске. Из ближайших планов — тренировочные сборы в Австрии после прохождения медосмотра. Команда соберется в Санкт-Петербурге 14 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка.