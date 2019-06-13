«Попала в сердце»: Чехова с подругой порадовала фанатов сексуальной стрельбой

Анфиса Чехова рассказала о своем креативном способе отметить День России. На своей странице в Instagram телеведущая поделилась фото и видео с похода в тир.

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На кадрах Чехова и ее подруга — телеведущая и фитнес-эксперт Наталья Луговских — в синих нарядах позируют с оружием в руках. Наталья одета в короткое платье, а Анфиса предпочла комбинезон. К посту она также прикрепила фотографию мишени с успешными результатами стрельбы.

«День России удался! Мы с Наташей можем ее защитить! Сегодня мы в этом еще раз убедились», — подписала публикацию Чехова.

Instagram @achekhova

Поклонники теледивы отметили в комментариях не только красоту девушек, но и их меткость.

«Анфиса, ты попала стрелой Амура в мое сердце!»

«С этого ракурса и без автоматов вам все в плен сдадутся!»

«Хорошо стоят!», — восхищены фолловеры.

Instagram @achekhova

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова проявила самоиронию и решила не философствовать под фото в нижнем белье.