МИД РФ проверяет информацию о русских моряках на танкерах в Оманском заливе

, 11:45 Фото 233

Два судна подверглись нападению 13 июня.

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Фото, видео: twitter @ahmed_87_asd, @i_7, @a_albander

В Министерстве иностранных дел России проверяют информацию о русских моряках, якобы оказавшихся на горящем танкере в Оманском заливе. Об этом стало известно в четверг, 13 июня.

По сообщению СМИ, на одном из двух танкеров, которые подверглись 13 июня нападению, среди членов экипажа находятся граждане России. В настоящее время с пострадавших судов эвакуированы 44 человека, информации о травмах участников происшествия нет.

Сейчас российское внешнеполитическое ведомство проверяет поступившую информацию, сообщили представители МИД РФ в Объединенных Арабских Эмиратах журналистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидцы сообщают о звуках взрывов в районе нападения на танкеры в Оманском заливе.

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