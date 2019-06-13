В составе экипажа одного из танкеров, загоревшихся в Оманском заливе, есть граждане России. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 13 июня, атаке подверглись два нефтеналивных судна.

Сигналы с просьбами о помощи поступили в порты Омана и Пакистана. Очевидцы утверждают, что в районе места происшествия были слышны звуки, похожие на взрывы. Известно, что один из танкеров принадлежит Панаме, а другой — Норвегии. Российские моряки могли находиться на норвежском судне.

К настоящему времени с обоих танкеров эвакуированы в общей сложности 44 человека. Информации о том, что граждане РФ пострадали в происшествии, нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 12 мая в акватории Оманского залива были повреждены еще четыре танкера.