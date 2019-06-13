Репортаж: Какие темы обсудят на саммите ШОС

Бишкек встречает лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. В двухдневном саммите ШОС принимают участие главы 12 государств.

Накануне президент России Владимир Путин дал развернутое интервью телеканалу «Мир». Поднимались вопросы отношений между Россией, странами СНГ и Китаем.

Уже известно, что на саммите лидеров ШОС акцент сделают на вопросе безопасности. Лидеры государств обсудят, как сообща бороться с терроризмом и наркотрафиком. Но вряд ли в стороне останется тема торговых войн, которые США развязали против Китая.

Подробнее смотрите в репортаже Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией.