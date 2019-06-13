Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

Бишкек встречает лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. В двухдневном саммите ШОС примут участие главы 12 государств, в том числе и в качестве наблюдателей.

Накануне президент России Владимир Путин дал развернутое интервью телеканалу «Мир».

Поднимались вопросы отношений между Россией, странами СНГ и Китаем.

Уже известно, что на саммите лидеров ШОС акцент сделают на вопросе безопасности. На бишкекском саммите лидеры обсудят, как сообща бороться с терроризмом и наркотрафиком. Но вряд ли в стороне останется тема торговых войн, которые США развязали против Китая.

Повестка саммита — далеко выходит за границы ШОС. Здесь и иранская ядерная программа, мирное урегулирование в Сирии. Дело в том, что именно формат Шанхайской организации сотрудничества позволяет сегодня оперативно и точно реагировать на вызовы и угрозы — как в Азии, так и в Европе.

Из Бишкека репортаж Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» заявил, что Россия намерена продолжать поддерживать молдавского лидера Игоря Додона и его партнеров по коалиции в борьбе с теми, кто узурпировал власть в республике.