Пожар произошел на территории завода «Красный выборжец» в Петербурге

Пожар произошел на территории завода «Красный выборжец» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился в четверг, 13 июня, в Калининском районе города.

По предварительной информации, горят кабели. На месте работают специализированные службы и дежурят машины скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 июня произошел пожар на складе строительных материалов на улице Красных Курсантов в Курортном районе Санкт-Петербурга — по сообщениям Главного управления МЧС Северной столицы, огнем было охвачено около тысячи квадратных метров. Согласно информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.