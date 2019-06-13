Центром политических новостей в четверг, 13 июня, стал Бишкек. С восточным гостеприимством, установив юрту в резиденции, там встречают лидеров стран ШОС. Организация, которая создавалась в 90-е как временная, чтобы урегулировать приграничные вопросы, сегодня кажется незаменимой.

Это общие планы, это общие контракты на миллиарды, это не просто возможность обсудить с азиатским миром главные международные вопросы, но и провести двусторонние встречи.

Подробнее о встрече лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества смотрите в видеосюжете Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие темы обсудят на саммите ШОС.