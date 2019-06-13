Музейный комплекс Измайловского кремля горит на востоке Москвы

Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся вечером в четверг, 13 июня на востоке Москвы. Возгорание произошло на первом этаже, однако огонь переходит на второй.

На место прибыли пожарные. К настоящему времени площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

Кремль в Измайлово представляет собой культурно-развлекательный комплекс, возведенный в 1998–2007 годы на территории усадьбы Измайлово. Состоит из деревянных построек, стилизованных под русское зодчество XVI–XVII веков.

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