«Горячо»: Актриса Исакова выложила в сеть «постельное» фото с двумя полуголыми мужчинами

Российская актриса Виктория Исакова, известная по фильму «Оттепель» опубликовала на своей странице Instagram провокационный кадр. На снимке звезда в одном халате позирует на кровати в компании полураздетых мужчин. Рядом с ней, обнажив свой торс, лежат актеры Юрий Борисов, прославившийся после съемок в фильме «Т-34», и Александр Горчилин, получивший известность благодаря роли в сериале «Папины дочки».

Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две

Instagram @v_isakova

Необычная фотосессия Исаковой показалась подписчикам довольно соблазнительной. Они стали строить догадки насчет того, зачем звездам понадобилось сделать такой откровенный снимок. Некоторые предположили, что это связано со съемками в фильме.

«Фильм?»

«Ух, как горячо!»

«Фильм? Отличная новость, жду! Книга меня впечатлила!» — отметили комментаторы.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Другие не удержались от шуток.

«Хорошо устроились».

«Слабая молодежь».

«Ухлопались парни», — иронично заметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова выложила фото из постели с обнаженным мужчиной.