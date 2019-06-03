«Ты разводил умело»: Бузова выложила фото из постели с обнаженным мужчиной

Видео 124 707

Провокационный снимок вызвал бурные обсуждения пользователей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 472

Известная российская телеведущая Ольга Бузова в очередной раз заинтриговала поклонников. На своей странице Instagram звезда опубликовала провокационный снимок, на котором запечатлена в постели с неизвестным мужчиной. Очевидно, теледива хотела скрыть лицо нового избранника от подписчиков, поэтому в кадр попало только его обнаженное тело. Сама певица позирует на фотографии в одном нижнем белье, поверх которого надето легкое платье в сетку, пишет Утро.ру.

«Ты разводил умело, но я не хотела разводиться», — написала под публикацией Бузова, отсылая подписчиков к тексту своей новой песней, посвященной разводу.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

Фанаты бурно отреагировали на публикацию знаменитости. Большинство комментаторов заметили, что звезда по-прежнему страдает по бывшему мужу Дмитрию Тарасову, и забыть прежнего кавалера ведущей так и не помог ни один из ее спутников. Свои переживания певица выливает в текстах песен, считают пользователи.

«Хватит уже посвящать песни бывшему мужу».

«Очередные сопли по бывшему».

«Сколько можно о прошлом? Живи настоящим».

«Очередная песня про расставание с Тарасовым».

«Безумная Ольга, по-моему, ей пора лечиться», — отметили подписчики.

Впрочем, ведущая сама дает повод судить о неудачах в личной жизни. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова разочаровалась в очередном ухажере.

Тема:
Ольга Бузова 472
2 июн
«Очень тяжелый низ» — первое летнее фото Бузовой раскритиковали в сети
1 июн
Бузова может разбогатеть на скандале вокруг дизайнерской одежды
1 июн
«З-зависть»: Ксения Бородина встала на защиту «инстаграмщиц» из шоу Собчак
31 мая
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
31 мая
«Надоело пахнуть как пепельница» — Бузова рассказала, как бросила курить
30 мая
Фото: Ольга Бузова публично обсудила с Батрутдиновым свою грудь
25 мая
«Страшно смотреть»: Ольга Бузова показала, как делает фото для Instagram
25 мая
Ольга Бузова купила пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей
21 мая
«Хватит ныть»: Бузову затравили за жалобы на «фальшивые» синяки на коленях
20 мая
К цели через боль! Бузова шокировала фолловеров сбитыми в кровь коленями — видео

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!

Последние новости

4:55
Сын Бари Алибасова бросил жену с маленькой дочерью и уехал в Москву
4:39
В США назвали российского конкурента F-35
4:25
Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!
4:21
Видео: Филипп Киркоров нежно поздравил отца с днем рождения
3:49
Apple заявила о закрытии iTunes
3:21
Видео: Минстрой призвал отказаться от счетчиков тепла
2:41
«Хороший был человек» — друг рассказал о спецназовце, убитом в Подмосковье
2:15
Сбои в работе Google Cloud вывели из строя несколько сервисов компании
1:43
«Крым нашими глазами» — «Стрижи» опубликовали завораживающие фото
1:19
«Реально комплексы»: Саакашвили раскритиковал Петра Порошенко
0:37
«Цифра» шагает по стране: еще 37 регионов переходят на новое вещание — репортаж
0:15
Видео: Кадры из квартиры в Свердловской области, где в огне погибли четверо детей
23:40
В результате взрыва в Сирии погибли 14 человек
23:24
Спецназовца, вступившегося за незнакомца, избили до смерти в Подмосковье — видео
22:46
Военный прокурор Незалежной бьет в набат из-за ролика на YouTube
22:29
Начальника колонии в Орловской области уволят после «пасхального банкета»
22:14
Джиджи Хадид снялась для Vogue, но россияне разглядели в ней молодую Пугачеву
21:59
Отец женщины, подозреваемой в краже нескольких миллионов, заявил о пропаже семьи
21:38
ДТП в Башкирии: Один человек погиб, шестеро пострадали — фото
21:17
Голый торс и полотенце на бедрах: Бондаренко опубликовал «горячее» видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама