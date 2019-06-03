«Ты разводил умело»: Бузова выложила фото из постели с обнаженным мужчиной

Известная российская телеведущая Ольга Бузова в очередной раз заинтриговала поклонников. На своей странице Instagram звезда опубликовала провокационный снимок, на котором запечатлена в постели с неизвестным мужчиной. Очевидно, теледива хотела скрыть лицо нового избранника от подписчиков, поэтому в кадр попало только его обнаженное тело. Сама певица позирует на фотографии в одном нижнем белье, поверх которого надето легкое платье в сетку, пишет Утро.ру.

«Ты разводил умело, но я не хотела разводиться», — написала под публикацией Бузова, отсылая подписчиков к тексту своей новой песней, посвященной разводу.

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Фанаты бурно отреагировали на публикацию знаменитости. Большинство комментаторов заметили, что звезда по-прежнему страдает по бывшему мужу Дмитрию Тарасову, и забыть прежнего кавалера ведущей так и не помог ни один из ее спутников. Свои переживания певица выливает в текстах песен, считают пользователи.

«Хватит уже посвящать песни бывшему мужу».

«Очередные сопли по бывшему».

«Сколько можно о прошлом? Живи настоящим».

«Очередная песня про расставание с Тарасовым».

«Безумная Ольга, по-моему, ей пора лечиться», — отметили подписчики.

Впрочем, ведущая сама дает повод судить о неудачах в личной жизни. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова разочаровалась в очередном ухажере.