В ДНР стартует первый этап выдачи российских паспортов

, 7:14 Эфирная новость 104

В пятницу, 14 июня, паспорт гражданина РФ получат первые 30 человек.

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Фото, видео: Пятый канал

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В Ростовской области сегодня начнут выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Первыми документы получат 30 человек. Для них будут работать четыре пункта выдачи, а в ближайшее время откроют еще шесть.

Напомню, указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, Владимир Путин подписал в апреле. Президент тогда заявил, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит все границы. На Украине, в свою очередь, подчеркнули, что не признают на своей территории выданные нашей страной документы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине готовят закон о конфискации имущества жителей Донбасса. Документ предполагает отбирать собственность проживающих в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» граждан, которые получат российский паспорт.

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