В ДНР стартует первый этап выдачи российских паспортов

В Ростовской области сегодня начнут выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Первыми документы получат 30 человек. Для них будут работать четыре пункта выдачи, а в ближайшее время откроют еще шесть.

Напомню, указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, Владимир Путин подписал в апреле. Президент тогда заявил, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит все границы. На Украине, в свою очередь, подчеркнули, что не признают на своей территории выданные нашей страной документы.