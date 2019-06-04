На Украине готовят закон о конфискации имущества жителей Донбасса

На Украине подготовили законопроект, предполагающий конфискацию собственности у жителей Донбасса, получающих российский паспорт. Документ внес в Верховную раду депутат, бывший министр здравоохранения Олег Мусий.

Как сообщает ТАСС, текст закона пока не обнародован, есть только название: «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 24 апреля вступил в силу подписанный Владимиром Путиным указ об упрощении получения гражданства России для жителей отдельных регионов Донецкой и Луганской области. В начале мая миграционные службы ДНР и ЛНР начали прием заявлений. В Донецке люди занимали очередь с пяти часов утра.