В России хотят ввести гибкий график по уходу за ребенком

, 7:59 Эфирная новость 14

В зависимости от того, сколько времени женщина планирует находиться в декретном отпуске, ей и будет начисляться ежемесячная выплата по уходу за ребенком.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Павел Бедняков

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Молодые мамы должны иметь возможность управлять продолжительностью декретного отпуска и, соответственно, размером пособия. Такую инициативу готовит экспертный совет при правительстве России.

Согласно проекту, россиянки смогут регулировать тем временем, которое им положено для ухода за новорожденным — соответственно изменится и размер ежемесячной выплаты.

По существующим правилам, если молодая мама перед уходом в отпуск получала 40 тысяч рублей, то на протяжении полутора лет она будет получать 16 тысяч рублей. В случае если законопроект будет принят, то после родов женщина сможет взять, например только год отпуска и сможет получать при этом 24 тысячи рублей, а если 9 месяцев — то 32 тысячи.

После обсуждения эту инициативу планируется направить в Минтруд, а также включить в доклад президенту.

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