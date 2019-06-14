Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Козероги, остановитесь, выдохните, найдите минутку, чтобы еще раз внимательно пересмотреть ориентиры. Не потому, что вы двигаетесь не в том направлении, а потому что есть более короткий путь к достижению ваших целей. Близнецы, звезды в эту пятницу обещают вам новый способ выразить себя. Выбирайтесь из добровольного заточения, позвольте своему внутреннему художнику украсить этот мир талантливыми творениями. Водолеи, заведите в эти выходные новые знакомства и постройте диалог с собой о вещах, которые имеют значение.

Овен — гороскоп на сегодня, 14 июня

Овны, что-то хорошее всегда начинается с окончания чего-то плохого. Помните о том, что отнимается у вас — будь то дружба, которая имеет срок годности, или работа, которая также может становиться слишком тесной для вашей растущей души. Не делайте трагедию из происходящего, взгляните на ситуацию под другим углом. Это — не конец, это — начало.

Космический совет: начало часто маскируется под окончание.

Телец — гороскоп на сегодня, 14 июня

Тельцы, ну кто же так поступает?! Не кладите все яйца в одну корзину. Вдруг это не та корзина, которая даст потрясающие результаты? Еще одна банальность сегодня приходит на ум: «Будьте осторожны в своих желаниях». Во всем, что касается денег, бдительность — ваше волшебное слово. Умение откладывать деньги на черный день может избавить вас от многих неприятностей в будущем.

Космический совет: учитесь экономить.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 14 июня

Близнецы, звезды в эту пятницу обещают вам новый способ выразить себя. Выбирайтесь из добровольного заточения, позвольте своему внутреннему художнику украсить этот мир талантливыми творениями. Мир готов к вашему «случайному шедевру». Но не забывайте, что одна только работа не сделает вас счастливыми, обязательно найдите время для отдыха с чашкой ромашкового чая и легким бульварным романом.

Космический совет: мир готов к вашему «случайному шедевру».

Рак — гороскоп на сегодня, 14 июня

Раки, найдите минутку, чтобы подумать о закономерностях в вашей жизни. Каждый раз, когда кто-то или что-то исчезало из вашей жизни, вы расстраивались и радовались одновременно. Настало время понять, что же на самом дела становится для вас высшим благом. Когда поймете, примените эту мудрость к вашей нынешней ситуации. Это поможет пережить горечь потери.

Космический совет: у жизни есть способ избавить вас от того, что тянет вас вниз.

Лев — гороскоп на сегодня, 14 июня

Львы, направьте свою внутреннюю Ма Шилу, потому что вам понадобится все ваше мужество и сила духа, чтобы достойно закончить эту неделю. Как раз когда вы собираетесь сделать решительный шаг к вашей цели, судьба готовит вам подлую подножку. Проблемы ждут вас на каждом шагу. Однако помните, что некоторые тюрьмы, в которых вы находитесь, могут быть восприятием обезьяньего ума. Хороший способ разобраться в ситуации: посмотреть своим страхам прямо в глаза

Космический совет: соберите в кулак всю свою волю.

Дева — гороскоп на сегодня, 14 июня

Время никогда не бывает подходящим, Девы. Хватит ждать у моря погоды. Вместо того, чтобы обижаться на судьбу, возьмите ситуацию под контроль. Пришло время открыто и честно поговорить с вашими сотрудниками о тех позитивных изменениях, которые вы хотели бы осуществить. На любовном фронте это время, когда, оглядываясь назад, вы лучше понимаете свои страхи и косные шаблоны, которым следовали и, которые удерживали вас от погружения в водоворот любви в ее самой полной форме.

Космический совет: честно поговорите со своими коллегами о тех позитивных изменениях, которые вы хотели бы осуществить.

Весы — гороскоп сегодня, 14 июня

Весы, кто сказал, что быть Нарциссом плохо? Сегодня вам жизненно необходимо внимательно посмотреть в зеркало, поцеловать свое отражение и повторить слова: «Я прекрасна. Я одарена. Я талантлива. Я — богиня, которая сошла с небес». Отпустите внутреннего цензора в отпуск. Перестаньте искать одобрения других и вы обнаружите, что беззаветная любовь к себе — это секрет легкого выхода из самых сложных ситуаций.

Космический совет: время целовать свое отражение в зеркале.

Скорпион — гороскоп сегодня, 14 июня

Пища для размышлений, Скорпионы: вы человек, имеющий духовный опыт, или духовное существо, имеющее человеческий опыт? Время остановиться, особенно если вы понимаете, что уже долгое время бежите не вперед к заветной цели, а по кругу, как цирковая лошадь. Звезды просят вас сосредоточиться сегодня на собственной духовности. Направьте взор внутрь себя. Это поможет вам подняться над ситуацией и взглянуть на проблему по-другому.

Космический совет: заставьте себя созерцать ваше внутреннее я.

Стрелец — гороскоп сегодня, 14 июня

Стрельцы, мы живем в мире безграничных возможностей. Нет никаких причин, по которым вы не можете сделать свою личную сказку былью. Чего хотите вы на самом деле? Подумайте об этом, а когда определитесь с желаниями, захотите этого очень сильно. А вот д тех пор пока не сделаете этого, найдите для себя несколько источников дохода.

Космический совет: подумайте о нескольких источниках дохода, Стрельцы.

Козерог — гороскоп сегодня, 14 июня

Козероги, остановитесь, выдохните, найдите минутку, чтобы еще раз внимательно пересмотреть ориентиры. Не потому, что вы двигаетесь не в том направлении, а потому что есть более короткий путь к достижению ваших целей. Некоторые из вас в пятницу могут почувствовать вдохновение наполнить старые идеи новой жизнью. Порывшись на чердаке своего разума, вы сможете извлечь на свет не только моль, но и парочку гениальных озарений.

Космический совет: вдохните новую жизнь в идеи, с которыми вы давно расстались.

Водолей — гороскоп сегодня, 14 июня

То что мы активно отвергаем — сохраняется. Не надо бояться, Водолеи, у вас есть все, чтобы принять вызов судьбы. Заведите в эти выходные новые знакомства и постройте диалог с собой о вещах, которые имеют значение. Медитация поможет получить доступ ко множеству неиспользованных идей.

Космический совет: постройте диалог с собой о вещах, которые имеют значение.

Рыбы — гороскоп сегодня, 14 июня

Стойкость — ваше волшебное слово, Рыбы. Не отступайте от своих целей и добивайтесь их, несмотря ни на что. На личном фронте звезды рекомендуют не позволять обидам и разочарованию взять верх над вами. Помните, люди не обязаны поступать так как хочется вам. А возможно есть причина, по которой они не могут связаться с вами.

Космический совет: стойкость — ваше волшебное слово сегодня.

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