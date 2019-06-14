Пожар произошел в частном детском саду в Екатеринбурге утром в пятницу, 14 июня. Сообщение о возгорании на улице Викулова поступило в 07:34 по московскому времени, на место выдвинулись семь единиц техники и 24 человека.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров — всех сотрудников и воспитанников детского сада удалось успешно эвакуировать, никто не пострадал, сообщают РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в Измайловском кремле Москвы. Музейный комплекс загорелся вечером в четверг, 13 июня. Возгорание началось на первом этаже стилизованного под старину комплекса, но затем начало постепенно перебираться на второй.