Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова продолжает делиться с подписчиками впечатлениями от отпуска, который проводит на своей малой родине в Нижегородской области. В своем аккаунте в Instagram в разделе «сторис» актриса опубликовала видео, на кадрах которого знаменитость идет пешком по проселочной дороге из одной деревни Выксунского района в другую в гости к сестре.

«Из деревни Грязная в деревню Черная! Названия бомбические! Русь-матушка!», — так подписала ролик Ирина Пегова.

Кроме того, знаменитость поделилась трогательными фотографиями своей 90-летней бабушки Татьяны. Ирина Пегова отметила, что, несмотря на возраст, ее любимая родственница продолжает шутить и радует своей адекватностью.

«Моя модель на эти выходные. Моя любимая бабуля 90 лет от роду, которая до сих пор шутит, юморит и нас радует своей адекватностью! И зовут ее, конечно же, Татьяна!», — написала Ирина Пегова под фото.

Instagram @pegovairina

Подписчики актрисы пожелали ее бабушке здоровья и долголетия, а также оценили теплоту, которую передают, сделанные Ириной Пеговой фотографии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова похвасталась завтраком от родителей.