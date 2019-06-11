«Мамины и папины дары»: Ирина Пегова похвасталась завтраком от родителей

Актриса Ирина Пегова проводит летние каникулы в родной Нижегородской области — в городе Выкса живут ее родители. Со своими подписчиками в Instagram женщина делится простыми домашними радостями: завтраком, который для нее приготовили папа и мама.

На видео, которое Пегова опубликовала в сторис, артистка показывает, из чего состоит ее утренний рацион. На тарелке у Ирины оладьи, которые приготовила ее мама — по словам актрисы, никто в мире не готовит это блюдо вкуснее. Также Пегова завтракает земляникой, которую собрала в лесу мать звезды. А благодаря папе, который держит свою пасеку, утреннее меню дополняет домашний мед в сотах.

«Представляете, какая мне радость и вкуснота? Мамины дары и папины дары!» — делится Ирина с поклонниками.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотография в домашнем образе, которой Ирина Пегова поделилась с поклонниками, вызвала у них восхищение.